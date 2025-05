NAVO wil dat Nederland 16 tot 19 miljard meer in defensie steekt

Nederland komt dan uit op 3,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp), schrijft defensieminister Ruben Brekelmans (VVD) aan de Tweede Kamer. De forse verhoging is volgens het bondgenootschap nodig om de verdediging van de alliantie op peil te houden. Het is nog wel aan het kabinet om over het verzoek te beslissen.

De militaire planners van de NAVO hebben berekend wat er nodig is om de alliantie ook in de toekomst veilig te houden, in het licht van bijvoorbeeld de toegenomen dreiging van Rusland. Ieder NAVO-land moet aan de verdediging bijdragen en het bondgenootschap houdt lidstaten voor hoe sterk hun krijgsmacht daarvoor zou moeten zijn. Veel Europese landen hebben hun defensie decennialang ingekrompen en verwaarloosd.

NAVO-chef Mark Rutte pleit al langer voor het flink opschroeven van de NAVO-norm voor de defensie-uitgaven van de lidstaten. Sinds elf jaar staat die op 2 procent van het bbp en sinds kort voldoet Nederland daaraan. Op de komende top in Den Haag wil Rutte dat verhogen naar 3,5 procent, met daarbovenop nog 1,5 procent voor ondersteunende uitgaven voor bijvoorbeeld infrastructuur die ook defensie ten goede komen. Samen is dat 5 procent, de eis die de Amerikaanse president Trump heeft gesteld. De VS zouden volgens Trump hun bondgenoten anders weleens niet langer kunnen beschermen.

Nederland moet volgens de NAVO vooral extra investeren in luchtverdediging, in artillerie en in ondersteunende zaken zoals grote transportvliegtuigen.

PVV, NSC en BBB zijn tot dusver niet erg enthousiast over het fors verhogen van het defensiebudget.