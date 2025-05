Ambtenaren: huurbevriezing zonder compensatie juridisch kwetsbaar

Huurprijzen bevriezen zonder daarvoor woningcorporaties „afdoende” te compenseren is „juridisch kwetsbaar”. Dat schrijven ambtenaren in een advies. Als woonminister Mona Keijzer (BBB) meer geld uittrekt voor de corporaties dan de circa 1 miljard euro die de coalitie in gedachten had, dan is haar wet „kansrijker”.