Veldkamp ziet ‘zeer brede steun’ 5 procentsnorm defensie in NAVO

Rutte wil op de top volgende maand in Den Haag afspreken dat alle NAVO-landen 3,5 procent van hun bruto binnenlands product (bbp) in defensie gaan steken. Dat is al veel meer dan de huidige 2 procent, maar voor de Amerikaanse president Trump nog lang niet genoeg. Daarom zouden de 32 lidstaten nog eens 1,5 procent van hun bbp moeten besteden aan zaken ten bate van de veiligheid. Zoals sterkere bruggen waarover niet alleen meer auto’s, maar ook tanks zo nodig naar de Russische grens kunnen.

Heel wat NAVO-landen gaan de voorstellen te ver of in ieder geval te snel, maar Rutte heeft er vertrouwen in dat ze eruit komen. „Ik ben er tamelijk zeker van dat we in Den Haag een ambitieus bestedingsdoel gaan toezeggen”, zei hij na het voorbereidende overleg in Antalya.

Rutte wil nog weinig kwijt over zijn voorstellen, maar premier Dick Schoof verklapte al dat de NAVO-landen in 2032 op 3,5 procent van het bbp zouden moeten uitkomen. Dat zou met 0,2 procent extra per jaar kunnen, maar sommige landen willen liever kalmpjes aan beginnen of de termijn sowieso oprekken. België bijvoorbeeld verzet zich publiekelijk hevig tegen de volgens het land onmogelijke spoed.

Pas als alle NAVO-landen met de plannen instemmen, komt er een nieuwe defensienorm die de naam van Den Haag draagt. Die zou het „Den Haag Investeringsplan” moeten gaan heten, vindt secretaris-generaal Rutte. De „Den Haag Investeringstoezegging”, zoals al de ronde deed, vindt hij te vaag klinken.