Pensioenfederatie ‘opgetogen’ over sneuvelen pensioenplan NSC

De Pensioenfederatie is „opgetogen” dat het pensioenplan van Nieuw Sociaal Contract (NSC) is verworpen. Volgens dit voorstel krijgen pensioendeelnemers inspraak over de overgang naar het nieuwe stelsel. Ger Jaarsma, voorzitter van de koepelorganisatie noemt het „buitengewoon goed nieuws voor Nederland” dat het amendement is gesneuveld.