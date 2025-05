Bouwketen Home Depot bij stijgers op Wall Street na cijfers

De algehele stemming op Wall Street was voorzichtig. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 42.765 punten. De S&P 500-index zakte 0,3 procent tot 5945 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde 0,4 procent tot 19.133 punten. Maandag wisten de graadmeters nog te herstellen van de eerdere koersverliezen die volgden op de verlaging van de kredietrating van de VS door Moody’s. Die lagere schuldrating maakt het voor de Amerikaanse overheid duurder om geld te lenen.

Ondanks de toenemende zorgen over de oplopende staatsschuld van de VS wist de S&P 500-index maandag voor de zesde dag op rij hoger te eindigen. Sinds de forse koersval van begin april, die volgde op de aankondiging van de hoge importheffingen van Trump, is de index van de vijfhonderd grootste Amerikaanse bedrijven meer dan 17 procent gestegen. Die opmars volgde op het uitstel van de importheffingen en de overeenkomst tussen de VS en China om de hoge wederzijdse tarieven tijdelijk te verlagen. De S&P 500 staat nog wel ongeveer 3 procent onder het recordniveau van februari dit jaar.

Warenhuisketen Target, die woensdag de boeken opent, verloor 0,1 procent. Het bedrijf dat kleding, huishoudelijke artikelen, elektronica en etenswaren verkoopt, waarschuwde in maart nog voor prijsverhogingen als gevolg van de importheffingen.

Supermarktketen Walmart (plus 0,1 procent) zei vorige week dat consumenten waarschijnlijk te maken krijgen met hogere prijzen als gevolg van Trumps tariefbeleid. Die opmerking leidde tot kritiek van Trump. Hij riep Walmart op te stoppen met het proberen de tarieven de schuld te geven van de prijsverhogingen.