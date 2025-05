BBB dreigt tegen verlenging pensioentransitie te stemmen

De wet die de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel regelt, is al lang en breed aangenomen door Tweede en Eerste Kamer. Het wetsvoorstel dat nu voorligt, zorgt er alleen voor dat pensioenfondsen een jaar extra krijgen om over te stappen. Het kabinet geeft daarmee gehoor aan een breed gedragen wens die werd uitgesproken tijdens de behandeling van de pensioenwet in de senaat.

NSC probeerde het inspraakrecht mee te laten liften via een amendement op dit wetsvoorstel. Op deze handelwijze kreeg de partij veel kritiek, maar onder meer BBB, PVV en SP sloten zich erbij aan. Het voorstel lijkt evenwel niet te kunnen rekenen op een meerderheid.