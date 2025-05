Politie waardeert hulp burgers bij zoektocht naar Jeffrey en Emma

Vanuit het coördinatiepunt in het buurthuis zijn de zoekgroepen en individuen naar diverse locaties in Oost-Groningen gestuurd. „Deze gebieden zijn dankzij tips in het onderzoek interessante zoekgebieden voor de politie maar het zijn niet de enige locaties waar wordt gezocht.” De politie benadrukt nogmaals dat het niet verstandig is om op eigen initiatief te gaan zoeken. De politiemensen in het buurthuis staan in nauw contact met het rechercheteam dat achter de schermen werkt.

De vader van Jeffrey en Emma wordt ervan verdacht de kinderen te hebben ontvoerd. In Opsporing Verzocht werden dinsdagavond bewegende beelden getoond van de auto waarin hij de kinderen heeft meegenomen, een grijze Toyota Avensis met trekhaak en kenteken 77-NLV-4. De auto is vastgelegd op de Beertsterweg in Winschoten rond 09.40 uur op zaterdag 17 mei. Diezelfde dag, tussen 11.00 uur en 15.00 uur, zou de vader zijn gezien in een gokhal aan de Weenerstrasse in Bunde, net over de grens met Duitsland.

Rond 15.30 uur heeft de vader vervolgens de kinderen opgehaald in Beerta, om 15.45 uur is de grijze Toyota nog gezien op de A7 bij Winschoten. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van de drie. Mogelijk zijn ze vertrokken in de richting van Duitsland, maar „de politie heeft ook nog niet kunnen uitsluiten dat Jeffrey en Emma naar een ander land zijn meegenomen”.

In Opsporing Verzocht legde een politiewoordvoerder uit dat de hoop is dat met bovenstaande tijdlijn het publiek gerichter kan helpen. Ze deed de oproep „aan iedereen” om uit te kijken naar de man, de kinderen en de auto. Ook vroeg ze tankstationhouders en winkeliers „zowel in Nederland als in Duitsland” om hun bewakingsbeelden te bekijken.

Daarnaast wil de politie graag in contact komen met mensen die de vader kennen en die weten „of er plekken zijn waar hij naartoe zou kunnen gaan als hij niet gevonden wil worden, of plekken die een symbolische betekenis voor hem hebben”.