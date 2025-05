Zes medewerkers reformatorische zorggroep Sirjon geschorst na delen expliciete beelden van cliënten

Dat maakte bestuurder Jan van Ginkel dinsdagochtend bekend tijdens een persconferentie in een Van der Valkhotel in Ridderkerk. Een zestal medewerkers heeft volgens hem expliciete beelden van cliënten gedeeld in een besloten groep op Snapchat.

De beelden waren „respectloos en vernederend”. Van Ginkel: „Ik schaam me diep dat dit is gebeurd. Wij nemen deze zaak uiterst serieus. Hier zijn normen overschreden die verband houden met professionaliteit en humaniteit.”

Direct na de melding vorige week woensdag is extern onderzoek gestart. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Autoriteit Persoonsgegevens zijn op de hoogte gebracht van de kwestie. Ook familieleden van de betrokken cliënten zijn geïnformeerd.

De betrokken zorgmedewerkers zijn maandag geschorst voor onbepaalde tijd. Volgens Van Ginkel gaat het om goed opgeleide en ervaren medewerkers die al geruime tijd bij de organisatie werken. „Des te meer heeft het ons verrast.”

Volgens de Sirjonbestuurder zijn er geen aanwijzingen dat er ook bij andere cliëntgroepen soortgelijke misstanden zijn. Ook zijn er volgens hem geen signalen dat buiten de zes medewerkers anderen afwisten van de beelden. De beelden zijn gedurende een periode van negen maanden gemaakt en gedeeld.