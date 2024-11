Van Ginkel nieuwe bestuurder Sirjon

Van Ginkel volgt Ad Plomp op die met pensioen gaat. De nieuwe bestuurder is momenteel lid van de centrale directie van de provincie Zuid-Holland. Van Ginkel noemt het een voorrecht om zich te mogen inzetten voor kwetsbare doelgroepen binnen de reformatorische gezindte. „Het is bijzonder om juist mensen te mogen dienen die door hun beperking of leeftijd extra zorg nodig hebben. De Heere draagt ons immers op om juist naar de zwakkeren om te zien.”

Henk Groenendijk, voorzitter van de Raad van Toezicht, geeft aan blij te zijn dat er „een kundig bestuurder kan worden aangesteld, die invulling kan geven aan de missie en visie van Sirjon.”

Zorggroep Sirjon biedt hulp en ondersteuning aan mensen met een handicap en geeft huisvesting en verzorging aan ouderen.