Ds. Van der Graaf neemt afscheid van hervormd Huizen

Ds. Van der Graaf koos als thema voor de preek ”Een grote opdracht met een grote belofte”, naar aanleiding van de Bijbelgedeelten Daniel 7:13-14 en Mattheüs 28:16-20.

De voorzitter van de wijkkerkenraad, Leendert Gooijer, las uit het dienstboek van de kerk de losmakingstekst voor, met het bijbehorende gebed. De verbintenis met de IZB werd geleid door ds. M.C. Batenburg, directeur- bestuurder van de IZB. Ds. Van der Graaf legde de belofte af voor het nieuwe ambtswerk en ontving zegenbeden.

De predikant werd toegesproken door wijkkerkenraadsvoorzitter Gooijer en door Andy Makkinje, voorzitter van de algemene kerkenraad van de hervormde gemeente in Huizen. De dienst werd afgesloten met het zingen van het lied ”Praise my soul, the King of heaven”.

Ds. Van der Graaf deed op 13 juni 2021 intrede in hervormd Huizen. Daarvoor diende hij de hervormde gemeente in Nunspeet (wijk Hulshorst, 1993), Gouda (1998) en Amsterdam (Jeruzalemkerk, 2006). Ook was hij pionierbegeleider. De predikant blijft als lid verbonden aan de wijkgemeente Nieuwe Kerk in Huizen.