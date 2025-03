Ds. B.J. van der Graaf naar IZB, en andere personalia

Overleden

Ds. W.A. Jelsma

Op 22 maart is ds. W.A. Jelsma, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland, overleden. Wiebe Auke Jelsma werd geboren op 2 oktober 1926 in Grijpskerk. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en werd in 1953 gereformeerd predikant in Woudsend. Daarna stond hij in Lochem (1960), Helmond (1966) en Rotterdam-IJsselmonde (1981). Ds. Jelsma ging in 1988 met emeritaat.

Ds. P.C. Tönjes

Op 22 maart is ds. P.C. Tönjes, emeritus predikant binnen de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten, overleden. Peter Claus Tönjes werd geboren op 22 augustus 1939 in Soerabaja (Indonesië). Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1962 predikant in Bergum. Daarna stond hij in Zwolle (1966) en was hij leraar godsdienst en maatschappijleer (1969). Vervolgens was hij hoofd pastoraat van ’s Heeren Loo en Loozenoord in Ermelo (1986-1999). Ds. Tönjes ging in 2004 met emeritaat.

Benoemd

Ds. B.J. van der Graaf

Ds. B.J. van der Graaf, op een foto uit 2018, toen hij nog in Amsterdam stond. beeld RD, Anton Dommerholt

Ds. B.J. (Bas) van der Graaf, predikant van de hervormde wijkgemeente Nieuwe Kerk in Huizen, gaat vanaf 18 mei aan de slag als hoofd missionaire toerusting van gemeenten bij de IZB, vereniging voor zending in Nederland. „Op 18 mei zal ik in een kerkdienst afscheid nemen van de Nieuwe Kerk”, aldus ds. Van der Graaf op LinkedIn. „In diezelfde dienst zal ik door dominee Marco Batenburg –directeur-bestuurder van de IZB– in mijn nieuwe rol worden bevestigd. Tot die tijd nog een aantal mooie dingen te doen.”

Ds. Van der Graaf deed op 13 juni 2021 intrede in hervormd Huizen.