Friedensstimme stopt met Bijbels versturen naar Rusland

Sinds 1991 organiseert Friedensstimme paas- en kerstgroetacties. Particulieren en kerken vragen bij Friedensstimme kaarten aan waar Russische Bijbelteksten op staan. Vervolgens kunnen kaartschrijvers zelf met behulp van instructies van Friedensstimme een tekst in Cyrillisch schrift overnemen. Dat zijn bemoedigende woorden, zoals: ”Christus is opgestaan!” of ”Hoop op God!” De schrijvers frankeren de post en doen de brief zelf op de bus naar Rusland. Vorig jaar werden er met de paasgroetactie zo’n 9000 kaarten verstuurd naar het werkgebied. Bij de kerstgroetactie lag dat aantal op 14.000.

Risico’s

Jaarlijks werden vanuit Nederland ook duizenden Bijbelpakketten verstuurd naar Rusland, Centraal-Azië en de Kaukasus. Maar dat is gestopt. Het versturen van pakketten brengt namelijk steeds meer risico’s met zich mee. De plaatselijke postkantoren waar de ontvangers voorheen Bijbels ophaalden, zijn gelieerd aan de overheid.

Vaak zijn de postpakketten geadresseerd aan evangelisten. Wanneer die een Bijbelpakket vanuit Europa ophalen, staan ze snel onder verdenking van het onderhouden van banden met het Westen. Soms krijgt de ontvanger een aantekening, die bijvoorbeeld het verkrijgen van visa of andere overheidsdocumenten bemoeilijkt.

Vrijmoedig

Zijn niet-geregistreerde baptisten na jarenlange onderdrukking in de tijd van de Sovjet-Unie niet gewend aan het nemen van risico’s? Friedensstimmevoorlichter Levi Verschoof: „Het aannemen van zo’n pakket kan ook gevolgen hebben voor hun werk als evangelist. Het is niet denkbeeldig dat, na het ophalen van zo’n pakket, de politie de zondag daarop de samenkomst van de gemeente bezoekt. De evangelisten willen voorkomen dat hun dienst gehinderd wordt. Hun optreden is vrijmoedig, maar ook voorzichtig.”

Portokosten

Andere horden die Friedensstimme te hoog werden, waren de stijgende portokosten. Ook werden er veel pakketjes vanuit Rusland weer teruggestuurd naar het kantoor in Gouda of naar mensen die zelf een Bijbel hadden verstuurd. „Mensen telden eerst een flink bedrag aan postzegels neer en vervolgens liep het mis met de verzending. Dat is erg jammer”, zegt Verschoof.

Op het kantoor van Friedensstimme in Gouda verzetten vrijwilligers elk jaar weer veel werk bij de voorbereidingen voor de paas- en kerstgroetactie. beeld Friedensstimme

Friedensstimme gooit daarom het verspreiden van Bijbels over een andere boeg. „We steunen nu drukkerijen in Rusland en Centraal-Azië om Bijbels daar te drukken. We blijven hiermee actief bijdragen aan de verspreiding van Gods Woord in landen van de voormalige Sovjet-Unie.”

Verschoof vindt het jammer dat het traditionele versturen van Bijbels voor christenen op dit moment niet mogelijk is. „Het gaf veel concrete betrokkenheid. Toch zijn we ook blij met de nieuwe wegen die we gevonden hebben om Bijbels te verspreiden. We hopen dat de betrokkenheid en het gebed blijven.”

Amnesty

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International herkent het beeld dat post sturen naar Rusland moeilijker wordt. Persvoorlichter Elke Kuijper geeft aan dat pakketten vaak worden geopend en soms gestolen of weggegooid.

Dat christelijke organisaties extra onder verdenking staan bij het krijgen van buitenlandse post, verbaast Kuijper niet. „Alle christelijke organisaties die niet Russisch-orthodox of rooms-katholiek zijn, worden in Rusland als zeer verdacht gezien. De meeste extreme casus hierbij is die van Jehova's Getuigen. Die zijn simpelweg verboden.”