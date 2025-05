Katwijkers op de vuist met pro-Palestijnse demonstranten, twee verdachten aangehouden

De groep demonstranten protesteerde vanaf het begin van de avond tegen een pro-Israëlviering van Christenen voor Israël in de Nieuwe Kerk. Volgens lokale en regionale media werden zij vervolgens belaagd door mensen van wie sommigen bivakmutsen droegen.

De politie laat weten dat ze op de boulevard enkele tientallen mensen hebben weggestuurd die onder andere gezichtsbedekkende kleding droegen. Daarnaast was er een andere groep van driehonderd personen die de openbare orde verstoorde. Twee mensen zijn aangehouden voor belediging en openlijke geweldpleging en een persoon raakte in het gezicht gewond.

Noodbevel

Burgemeester Cornelis Visser van Katwijk kondigde vanwege de ongeregeldheden een noodbevel af om het recht om te demonstreren te beschermen. Volgens de politie was om 21.45 uur de rust weergekeerd in het centrum.

De viering van Christenen voor Israël was in de Nieuwe Kerk in de Katwijkse Voorstraat. De salafistische internetprediker Abou Hafs riep van tevoren op om daartegen te komen demonstreren, aldus Omroep West.

De groep demonstranten, zo’n vijftien tot twintig mensen, is later op de avond door de politie het dorp uitgeleid.