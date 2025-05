PvdD stemt voor pensioenplan NSC, meerderheid stap dichterbij

„We hebben in het verleden altijd voor voorstellen voor meer inspraak gestemd en zullen vanuit die lijn ook nu voor het amendement van NSC stemmen”, aldus Kamerlid Ines Kostic. PvdD wijst op onderzoek waaruit zou blijken dat een meerderheid van de mensen niet wil dat hun pensioenfonds investeert in bijvoorbeeld de bio-industrie of in fossiele brandstoffen. Met dit amendement kunnen zij ook daar inspraak in krijgen, verwacht de partij.

Kostic benadrukt dat de partij „niet blind” is voor de bezwaren die NSC-minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken) heeft opgeworpen tegen het voorstel van zijn eigen partijgenoot. Hij waarschuwt voor grote uitvoeringsrisico’s, die tot vertraging en fikse stroppen voor de staatskas kunnen leiden. „Maar voor ons heeft de doorslag gegeven dat dit een kans is om inspraak van mensen in groene en diervriendelijke keuzes voor hun pensioenen nu in een keer goed te regelen.”

Met de drie zetels van PvdD erbij is een meerderheid in de Tweede Kamer nog niet zeker. Daarbij is met name van belang of DENK het voorstel van Joseph steunt. Die partij was destijds tegen het nieuwe pensioenstelsel, maar liet in recente debatten doorschemeren niet ongevoelig te zijn voor de indringende waarschuwingen van Van Hijum en vanuit de pensioensector.