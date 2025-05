Gemeenten krijgen 7000 euro per gebouwd huis

Voor deze zogenoemde stimulans voor de woningbouw is in totaal 2,5 miljard euro beschikbaar, dat bedrag is bekendgemaakt tijdens de woontop afgelopen december. Tijdens die woontop benadrukten gemeenten dat ze niet altijd voldoende budget hebben om de bouw van huizen mogelijk te maken.

Van het totaalbedrag is 900 miljoen euro specifiek voor woningbouw in kwetsbare gebieden, waar problemen met onderwijs, armoede, gezondheid, wonen en veiligheid spelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de bekende ‘Vogelaarwijken’ in plaatsen als Zaandam en Heerlen-Noord.

Uit diezelfde pot van 900 miljoen is een deel bestemd voor de bouw van zorgwoningen en gecombineerde woonvormen, bijvoorbeeld voor senioren. Ook is er geld om het ambtenarenapparaat bij provincies en gemeenten uit te breiden.

Gemeenten kunnen vanaf het voorjaar van 2026 opgeven hoeveel huizen in de steigers staan, de subsidie volgt dan datzelfde najaar. De regeling loopt tot 2030 en vervangt verschillende andere subsidies om huizen te bouwen.