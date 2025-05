„Kinderen hebben zeker geen hindernis gevormd in ons zendingswerk – ze hebben juist deuren geopend”

Nieuwsbrief OMF Nederland

„Het hebben van een groot gezin wordt over het algemeen niet aangeraden bij zendingsorganisaties. Marieke legt uit dat dit advies vooral wordt gebaseerd op de kosten voor levensonderhoud en het belang van een goede focus op taalstudie. „Ook zeggen ze dat de zorg voor veel kinderen af zou kunnen leiden van het ‘belangrijkste’ werk. Maar ik vond kinderen echt fantastisch. We hadden er twee toen we net waren aangenomen bij OMF, en ik dacht: ik ga nu echt niet zeggen dat ik niet nog meer kinderen wil. Bovendien kwamen wij uit de reformatorische hoek en was de vraag hoeveel kinderen we wilden voor ons best wel ongewoon. Maar daardoor gingen we er wel steeds dieper over nadenken. Want als we God al voor ons geld vertrouwen, voor ons huis en voor onze bestemming – waarom zouden we Hem dan ook niet vertrouwen voor het aantal kinderen dat we zouden krijgen? Het was best eng om dat helemaal in Zijn handen te leggen. Ik dacht: straks krijgen we tien kinderen.”

Tien zijn het er uiteindelijk niet geworden, maar wel acht – een grote zegen van God, in meerdere opzichten. „Als ik terugkijk, zie ik dat de deuren naar de harten van mensen openvlogen als ik met een baby of met kleine kinderen naar de markt kwam. Dat werkt als een magneet: vrouwen komen daarop af. Het geeft een speciale band, moeders onder elkaar, vooral als je kinderen even samen kunnen spelen. Ik kon altijd praten over de God Die deze kinderen aan mij en Jaap had geschonken. Kinderen hebben dus zeker geen hindernis gevormd in ons zendingswerk – ze hebben juist deuren geopend. Bovendien komen er regelmatig jonge moeders naar het veld. Ze komen bij me langs met vragen: Hoe werkt dit, hoe doe je dat? Ik weet natuurlijk niet alles, maar ik heb wel veel meegemaakt.”

Marieke den Butter-Kommers. beeld RD

Marieke koos er al snel voor om bij haar kinderen te blijven, zodat Jaap naar de dorpen kon om te evangeliseren en projecten te leiden. In het begin was dat lastig: „Ik was opgegroeid met het idee dat je wat moet betekenen in de samenleving en ik had dan ook de verwachting dat ik samen met Jaap aan de projecten zou werken. Maar het werd voor ons steeds duidelijker dat het mijn rol was om thuis alles goed te laten verlopen. Ook heb ik in de loop van de jaren gezien dat de rol van een moeder in huis ontzettend belangrijk is. Mijn kinderen zijn altijd bij me geweest vanaf het moment dat ze geboren zijn tot hun achttiende. Ik wilde een goede thuisbasis bieden aan mijn man en kinderen – en ook aan anderen. Ik kon mijn huis openstellen voor buren of mensen die mijn man meebracht. Juist dan kon ik stukjes van Gods liefde laten zien.”

Het was natuurlijk niet altijd makkelijk. Marieke kreeg regelmatig de vraag: Hoe doe je dat, met acht kinderen? „Als ik terugkijk, kan ik alleen maar zeggen dat God zo trouw is geweest. God geeft je geen kracht voor acht als je er één hebt. Hij vraagt dat je een stap zet in geloof en vertrouwen, en op het moment dat je die stap zet, krijg je de kracht. God zegt niet: Hier heb je er één, je krijgt kracht voor acht. Daarnaast geloof ik dat als je je rol als moeder omarmt, het een stuk makkelijker is dan als je je ertegen blijft verzetten. Natuurlijk kom je in sommige periodes nauwelijks aan jezelf toe en kun je bepaalde dingen niet meer doen, maar als je dat overgeeft in Gods hand, krijg je daar heel veel vrede mee. Als je met blijdschap je rol als moeder omarmt, geeft dat ook heel veel voldoening. Ik ben steeds meer gaan zien dat moederschap een hoge roeping is. Het is een belangrijke taak om de volgende generatie op te voeden tot Gods eer.””

Afgelopen zondag was het Moederdag. In het kader daarvan nam zendingsorganisatie OMF Nederland in haar nieuwsbrief van deze week een interview op met Marieke den Butter-Kommers. Zij is sinds 2002 samen met haar man Jaap uitgezonden naar Oost-Azië, is moeder van acht kinderen en inmiddels ook oma van twee kleinkinderen.