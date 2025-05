Autoriteiten Katwijk: Lokale groepen veroorzaakten rellen

De rellen in Katwijk zijn veroorzaakt „door andere personen dan de (pro-Palestijnse, red.) demonstranten.”

Dat schrijft burgemeester Cornelis Visser donderdag in een brief aan de gemeenteraad van Katwijk. Die debatteert donderdagavond over de ongeregeldheden in Katwijk. De mobiele eenheid (ME) trad woensdagavond op toen mensen in Katwijk zich keerden tegen enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten. Die waren naar Katwijk gekomen om protest aan te tekenen tegen een bijeenkomst van Christenen voor Israël in de Nieuwe Kerk. Bij die CvI-bijeenkomst was bijvoorbeeld ook SGP-leider Chris Stoffer. Tal van Katwijkers vormden een haag rond de kerk.

Flesjes bier

Ook de politie en het openbaar ministerie stellen dat niet pro-Palestijnse demonstranten, maar lokale groepen de rellen ontketenden. „De (pro-Palestijnse, red.) demonstranten hebben geweldloos uitvoering gegeven aan hun demonstratie”, zo staat vermeld in een donderdag vrijgegeven feitenrelaas. „De lokale groepen zochten actief de confrontatie met de politie en de aanwezige demonstranten.”

Zo gooiden de relschoppers flesjes bier naar de ME. Ten minste één pro-Palestijnse betoger is „mishandeld met verwondingen in het gezicht”, meldt het relaas. „Op basis van de beelden en de lokale signalen is gezien dat ook nog andere demonstranten zijn belaagd of mishandeld door lokale groepen.” Op de boulevard van Katwijk werden woensdagavond rond 19.30 uur dertig mensen met gezichtsbedekking gesignaleerd. Zij zijn onder politiebegeleiding „verplaatst naar hun voertuigen”.

Een advocatenkantoor verzocht de gemeente woensdagmiddag om 17.15 uur de bijeenkomst van Christenen voor Israël te verbieden, schrijft burgemeester Visser. „Op dat verzoek heb ik gezien de tijdsdruk niet kunnen reageren. Al had ik de tijd gehad, dan had ik deze bijeenkomst niet verboden op grond van de Grondwet.”

„Uitgangspunt was dat bijeenkomst CvI én pro-Palestijnse demonstratie veilig doorgang konden vinden” Cornelis Visser, burgemeester Katwijk

De lokale autoriteiten hebben „niet voorzien” dat woensdag „het grote aantal” van zo’n 400 Katwijkers „een tegengeluid” zou laten horen, schrijft Visser. „Een deel daarvan heeft zich verzet tegen de (pro-Palestijnse, red.) demonstratie.”

De burgemeester zette woensdagavond een noodbevel in om „verdere openbare ordeverstoringen te voorkomen.” OM en politie schrijven dat inwoners van Katwijk „geen gehoor gaven aan het noodbevel en de confrontatie probeerden te zoeken met de demonstranten.” De pro-Palestijnse betogers kregen een plek in een vak op zo’n 150 meter afstand van de Nieuwe Kerk. Visser: „Het uitgangspunt was om gepaste ruimte te bieden aan zowel de bijeenkomst van CvI als de (pro-Palestijnse, red) demonstratie en ervoor te zorgen dat deze allebei veilig doorgang konden vinden.”

Het beveiligingsbedrijf van CvI nam afgelopen maandagmiddag rond 14.00 uur contact op met de Katwijkse politie. Dit nadat er online een oproep werd gedaan door Staop4Gaza om te demonstreren tegen de CvI-bijeenkomst in de Nieuwe Kerk in Katwijk, zo meldt het relaas.

Emoties

De burgemeester schrijft „de emotie, vragen en reacties van vele Katwijkse inwoners” over de gang van zaken woensdagavond te begrijpen. Visser schrijft dat hij de pro-Palestijnse betoging in Katwijk, die woensdag werd aangemeld bij de gemeente, niet wilde verbieden. Een van de uitgangspunten was dat demonstreren is toegestaan, mits die veilig verloopt en niet ontwrichtend is. De burgemeester zegt binnenkort „uitvoeriger” richting de Katwijkers te „duiden” hoe het demonstratierecht wettelijk is verankerd.