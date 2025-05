Maashorst stemt in met plan voor huisvesting asielzoekers

De gemeente wil op drie plekken huisvesting opzetten voor asielzoekers, Oekraïense vluchtelingen, starters en mensen die met spoed een huis zoeken, zoals statushouders en dakloze mensen. De huisvestingslocaties moeten er komen in Uden, Zeeland en Schaijk. In Uden wonen nu ook al driehonderd asielzoekers in een hotel, maar die opvang stopt in de herfst van 2026.

In de plannen staat dat de doelgroepen op alle locaties gecombineerd worden. Zo komen in Zeeland en Schaijk mogelijk ook alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) te wonen.

De raad vergaderde donderdagavond urenlang over het voorstel. Er werden 31 amendementen ingediend. Bij de vergadering waren volgens een ANP-fotograaf tientallen toeschouwers.