Nieuwssite: doodgestoken vrouw Sneek kwam uit Bulgarije

Volgens het nieuwsmedium had het slachtoffer samen met haar vriend ruzie met de 32-jarige buurvrouw van de flat aan de Furmerusstraat waar ze woonde. Toen het op 29 april tot een confrontatie kwam zou de Bulgaarse een mes bij zich hebben gehad, dat van haar zou zijn afgepakt. Daarmee zou ze uiteindelijk zelf zijn gestoken. Het Bulgaarse medium meldt dat het slachtoffer deze week in haar moederland is begraven.

De politie heeft voor de steekpartij een 32-jarige vrouw uit Sneek aangehouden. Ook zij was gewond. Daarnaast is een 31-jarige man in de omgeving aangehouden. Het slachtoffer lag op de galerij van het flatgebouw.