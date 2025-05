ABN AMRO: zzp’ers in kinderopvang massaal weer in loondienst

Pedagogisch medewerkers zijn volgens de regels van de Belastingdienst in veel gevallen geen echte zelfstandigen. Zeker als ze op regelmatige basis hetzelfde werk doen als collega’s die in loondienst zijn, kan sprake zijn van wat de fiscus een „verkapt dienstverband” noemt.

In een analyse van de sector ziet ABN AMRO nog wel diverse uitzonderingen. Zo blijven in de gastouderopvang zo’n 7500 mensen als zelfstandige actief, becijfert de bank. Door de opzet van hun werk is geen sprake van schijnzelfstandigheid. „Ook in de dagopvang en bso blijft werken op zzp-basis mogelijk op kleine schaal, bijvoorbeeld bij specialistische diensten zoals de muziekles of de sportles en bij invaldiensten met spoed.”

Al met al zien de opstellers van de analyse een „opmerkelijke ommezwaai” in de branche. In 2024, voordat het strengere regime voor zelfstandigheid inging, voerden zzp’ers nog ongeveer 10 procent van alle kinderopvang uit. Dat komt neer op de opvang van 90.000 kinderen.

Hoewel de arbeidsmarkt in de kinderopvang krap is, verwacht ABN AMRO niet dat de personeelstekorten door de strengere handhaving „significant zullen toenemen”. Organisaties weten de bezetting over het algemeen op orde te krijgen met meer vast personeel, uitzendkrachten en eigen flexibele pools. De bank ziet ook dat diverse organisaties slimmer zijn gaan roosteren. Door meer oog te hebben voor de wensen van het eigen personeel, krijgen ze volgens de analyse ook vaker voor elkaar dat werknemers meer willen werken.