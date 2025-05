Katwijkers op de vuist met pro-Palestijnse demonstranten, ME grijpt in

Er is flink geschopt en geslagen, zo is op beelden te zien. Vanwege de aangekondigde demonstratie was er al veel politie aanwezig in Katwijk. De mobiele eenheid kon daardoor snel ingrijpen en de boel schoonvegen.

Er is in ieder geval één verdachte aangehouden. In omliggende straten worden mensen door agenten op afstand gehouden en de burgemeester heeft een noodbevel afgekondigd. De gemeente laat weten dat het noodbevel is ingesteld om het recht om te demonstreren te beschermen. De politie zegt op te treden tegen mensen die zich niet aan het bevel houden.

De viering van Christenen voor Israël was in de Nieuwe Kerk in de Katwijkse Voorstraat. De salafistische internetprediker Abou Hafs riep van tevoren op om daartegen te komen demonstreren, aldus Omroep West.