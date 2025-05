Joseph volhardt ondanks zoveelste kritiek: NSC-pensioenplan kan

Joseph had haar voorstel aangepast, nadat Van Hijum had gezegd dat het amendement in feite niet uitvoerbaar was. Ondanks de aanpassingen blijft Van Hijum bij het oordeel dat Josephs voorstel tot grote problemen zal leiden, en dat sommige van zijn bezwaren onvoldoende zijn weggenomen. Er zouden extra wetten nodig zijn om het plan uitvoerbaar te maken, wat minstens twee jaar zou kosten. „Het is geen relatief kleine ingreep: de transitie wordt erdoor beïnvloed.”

Er is volgens hem dan ook een principiëler punt: door verschillende regimes toe te staan, is er minder solidariteit in de pensioenwereld. Financiële tegenvallers worden dan minder onderling verdeeld.

Joseph heeft „alle punten langsgelopen” die Van Hijum eerder noemde. Zij vindt dat er sprake is van „georganiseerde kritiek” en dat haar plan „gewoon uitvoerbaar” is. Dat er geen inspraak is, vindt zij „onacceptabel”.

Het NSC-Kamerlid botste al eerder met de minister. „U houdt uzelf, en het volk, voor de gek”, verweet zij hem eerder. Die opmerking leidde tot consternatie in de Kamer: ze zou Van Hijum ermee betichten van leugens, en normaal gesproken komen dergelijke woorden neer op een motie van wantrouwen. Joseph wil die woorden woensdagavond niet herhalen, maar neemt ze ook niet terug. „Ik was in het vorige debat een beetje fel, maar het gaat me ook aan het hart”, reageerde ze desgevraagd.