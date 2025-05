Bruls roept actievoerders Radboud Universiteit op tot reflectie

„Demonstratierecht is een groot goed in Nederland, maar dan moet je ook zelf de regels meespelen”, aldus Bruls. Volgens de burgemeester hadden de activisten hun protest niet vooraf bij de gemeente aangemeld, wilden ze „schijnbaar gemaskerd” in gesprek met de voorzitter van het universiteitsbestuur en hebben zij binnen „op een of andere manier” geweld gebruikt. „Hoe boos je ook bent over de situatie in de wereld, dat kan nooit een argument zijn om zelf de rechtsregels in ons land te overtreden”, zei Bruls.

Bij het protest op woensdag 7 mei zijn drie actievoerders aangehouden. Volgens de Radboud Universiteit belaagden de betogers medewerkers. Ook zou een beveiliger in zijn hand zijn gebeten. De betogers zelf meldden dat zij in gesprek wilden gaan, maar dat ze werden aangevallen door de beveiliging. De universiteit schakelde de politie in.

Burgemeester Bruls roept de actievoerders en het universiteitsbestuur op om in gesprek te gaan. „Dan wil ik daar best bij zitten en een rol spelen, maar zij moeten zelf in staat zijn om fatsoenlijke afspraken te maken over hoe je protesten doet. En daar hoort natuurlijk geen intimidatie en geweld bij.”

Ook benadrukt Bruls het belang van een open gesprek. „Als je aan tafel zit en serieus genomen wordt, moet je niet gelijk met eisen komen of met je hoofd bedekt naar binnen gaan”, vindt hij. „Dan moet je daar open gaan zitten, je netjes voorstellen, vertellen wat je op je lever hebt en accepteren dat de ander ook iets vindt. Dan kunnen we een brug bouwen en wederzijds begrip hebben.” Bruls zou daar naar eigen zeggen graag aan meewerken, maar zegt dat hij „niet zo optimistisch” is.

Op de terreinen van drie universiteiten hebben pro-Palestijnse activisten tenten neergezet, waar ze dag en nacht verblijven. Naast in Nijmegen roepen demonstranten ook de universiteiten van Rotterdam en Utrecht vanuit zulke tentenkampen op om de banden met Israël te verbreken.