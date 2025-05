Hilversumse wethouder die opstapte om Gaza-conflict terug op post

De Hilversumse wethouder Bart Heller die afgelopen maart zijn ontslag indiende vanwege een conflict over zijn standpunt over Gaza, is opnieuw benoemd als wethouder (GroenLinks). Het conflict ging over een reactie van Heller op een verzoek om steun te betuigen aan een Israëlische familie van wie een moeder en twee kinderen werden ontvoerd en dit niet overleefden.