NSC-minister Van Hijum ook tegen aangepast pensioenplan NSC

Maar Van Hijum vreest nog steeds voor juridische problemen en jarenlange vertraging, zelfs nadat Joseph probeerde tegemoet te komen aan zijn bezwaren. Dat is slechts deels gelukt, blijkt uit een brief van Van Hijum. Nog steeds schiet het amendement van Joseph volgens de minister tekort op verschillende wettelijke kaders, bijvoorbeeld rondom het verdelen van het pensioenvermogen.

In de huidige pensioenwet, die al is aangenomen, staat dat pensioenfondsen uiterlijk per 1 januari 2027 overgestapt moeten zijn naar het nieuwe systeem. Het kabinet wil daar met een wet 2028 van maken. Maar voor het voorstel van Joseph zijn extra wetten nodig, aldus Van Hijum. Het kan enkele jaren duren voordat die erdoorheen zijn, waardoor het doel van de uitstelwet in gevaar komt. Alle extra wetgeving moet dus voor 2027 zijn aangenomen, anders blijft deze deadline staan.

De Tweede Kamer debatteert later op woensdag over de kwestie. Waarschijnlijk wordt volgende week over de wet en het amendement gestemd. Het is nog onzeker welke kant die stemming opgaat. DENK en Partij voor de Dieren kunnen de doorslag geven, maar zij hebben hun positie nog niet kenbaar gemaakt.