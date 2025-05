Noord-Holland verhoogt provinciale motorrijtuigenbelasting

In hun coalitieakkoord spraken VVD, BBB, GroenLinks en PvdA in 2023 al af de zogeheten opcenten te verhogen van 67,9 naar 77,4 procent bovenop het landelijke tarief, om de uitgaven te kunnen dekken. Dit tarief gaat in 2026 naar 82,1 procent.

Bezitters van motorvoertuigen in Noord-Holland betalen sinds 2001 minder motorrijtuigenbelasting dan in de andere provincies. Dat blijft ook na deze verhoging zo.

De provincie kampt niet alleen met hogere materiaal- en loonkosten, maar bijvoorbeeld ook met fors stijgende vergoedingen voor schade die ganzen en andere dieren aanrichten. In de voorgestelde begroting wordt extra geld uitgetrokken voor de omgevingsdiensten, het bevorderen van de biodiversiteit, doorfietsroutes en archeologiemuseum Huis van Hilde.