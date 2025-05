Agrariërs hebben nog weinig last van droogte, merkt LTO

Agrariërs konden al vroeg starten met voorjaarswerkzaamheden als zaaien en planten, doordat het al vroeg in het voorjaar droog werd. „Vroeg zaaien kan doorgaans leiden tot een iets eerdere oogst, maar op dit moment is het nog te vroeg om te kunnen voorspellen of dit daadwerkelijk het geval zal zijn”, aldus LTO. Wat de huidige droogte betekent voor de rest van het groeiseizoen, weet de brancheorganisatie niet. „Maar tot nu toe heeft het geen al te grote consequenties.”

Vergeleken met andere jaren hebben agrariërs in maart en april hun gewassen iets meer beregend. Dat was volgens LTO nodig vanwege de droge grond tijdens het zaaien, zodat de zaden niet snel zouden afsterven.

In sommige regio’s geldt momenteel een tijdelijk verbod om grondwater te gebruiken voor het beregenen van graslanden. Waterschap Brabantse Delta heeft het aantal gebieden in Noord-Brabant met zo’n verbod woensdag uitgebreid naar tien. LTO benadrukt dat de maatregel tot 1 juni geldt en dat gewassen van akkerbouwers daarvan zijn uitgezonderd. „Akkerbouwers hopen vooral dat er binnenkort wat regen valt.”