Man en vrouw aangehouden in zaak dode vrouw Ermelo

Het slachtoffer werd vorige week woensdag dood gevonden in haar woning aan de Heidelaan in de Gelderse plaats. Dinsdagavond fietste zij nog terug naar huis na vrijwilligerswerk. De politie meldt op basis van onderzoek dat de vrouw diezelfde avond slachtoffer is geworden van een misdrijf.

Dinsdagavond was er aandacht voor de zaak in het televisieprogramma Opsporing Verzocht en dat leverde al bijna twintig tips op. De politie roept mensen die informatie hebben over de dood van de vrouw op zich te melden.