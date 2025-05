Geen treinen van, naar en via Roosendaal door brand in trein

Het gaat om een internationale trein tussen Roosendaal en Antwerpen. Het is nog onbekend hoeveel mensen precies in de trein zaten. Ook is onbekend hoe de brand is ontstaan. De treinen kunnen niet rijden omdat er geen spanning op de bovenleiding staat. De woordvoerder van ProRail verwacht dat dit tussen 18.30 en 18.45 uur is opgelost.

Een woordvoerster van de brandweer meldt dat het om een kleine brand in een van de wagons ging die snel kon worden geblust. Wat er precies in brand heeft gestaan, is bij haar niet bekend.

Het station hoefde volgens ProRail niet ontruimd te worden.