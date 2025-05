Directeur: migratiemuseum Fenix moet wereldwijde allure krijgen

„We hebben over iedere centimeter in het gebouw nagedacht. We tonen er niet alleen kunst, fotografie en koffers van over de hele wereld, maar vertellen de vele verschillende verhalen van migranten”, aldus Kremers.

„Ik heb gemerkt dat het museum emoties oproept bij mensen”, stelt de directeur. „Ik heb gemerkt dat er in iedere familie een migratieverhaal te vertellen is. Het is een thema dat ons allemaal raakt. En juist daarom is het zo belangrijk en urgent om het te delen met de wereld.”

De in 1923 gebouwde overslagloods is de afgelopen vijf jaar omgebouwd tot niet alleen een museum, maar het gebouw krijgt ook een ontmoetingsplek voor de buurtbewoners op het schiereiland Katendrecht en de rest van Rotterdam.

Middelpunt en grote blikvanger van het gebouw is de Tornado, een roestvrijstalen uitkijktoren ontworpen door de Chinese architect Ma Yansong. „Het zijn twee trappen die in elkaar vallen en onderweg kun je kiezen welke route je wilt nemen. Het staat volgens de architect symbool voor de route die je aflegt als migrant. Het is heel waardevol dat dit gebouw ook het verhaal van het museum vertelt”, aldus Kremers.

„Zolang we bestaan als mensen op deze wereld bewegen we al. Het is onderdeel van wie wij zijn. Maar we gaan je niet vertellen hoe je over migratie moet denken. We laten vooral zien dat het een heel persoonlijk thema is”, aldus de directeur.

Het museum wordt donderdag officieel geopend door koningin Máxima. Vrijdag gaat Fenix open voor publiek.