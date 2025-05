PBL: klimaatplannen Hermans onvoldoende voor klimaatneutraal 2050

Daarbij hekelt het PBL de wisselingen in beleid, zoals het schrappen van de verplichting voor een hybride warmtepomp en de manier waarop een regeling voor eigenaren van zonnepanelen is afgeschaft. Die onduidelijkheid is bovendien slecht voor het vertrouwen van burgers in de overheid, vindt het planbureau. Ook bedrijven weten minder goed waar ze aan toe zijn, omdat Hermans een heffing op plastic heeft geschrapt en verplichtingen voor waterstof zijn teruggedraaid.

Het PBL rekent in het najaar het volledige pakket door in de zogenoemde Klimaat- en Energieverkenning (KEV). Daar wil het planbureau nu nog niet op vooruitlopen. Toch roepen de rekenmeesters al op tot meer continuïteit om de klimaatdoelen te halen.

Uit de KEV van vorig jaar bleek dat de kans zeer klein is dat Nederland het doel van 55 procent minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 gaat halen. Minister Hermans zou daarom met aanvullend beleid komen in het voorjaar.

Donderdagmiddag komen verschillende klimaatkenners naar de Tweede Kamer om hun visie op de plannen van de VVD-minister te delen. Onder andere het Nationaal Klimaat Platform, de Jonge Klimaatbeweging en de Nederlandse Vereniging Duurzame energie zijn sceptisch of het huidige klimaatbeleid genoeg is om de doelen te halen.