OM: tientallen verwondingen dode vrouw in woning Amsterdam-West

Dat bleek woensdag op een eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen A. bij de rechtbank in Amsterdam.

De steekpartij volgde op een ruzie tussen A. en het slachtoffer. Direct daarna heeft de man zich onder het bloed gemeld op een politiebureau en werd hij aangehouden. Er liep een bloedspoor van de woning naar het politiebureau, aldus het Openbaar Ministerie.

Het stel had al eerder problemen in hun relatie. De vrouw deed in januari nog melding bij de politie van een doodsbedreiging door A.

A. was zelf gewond aan een hand. Volgens zijn advocaat heeft het slachtoffer tijdens de ruzie een mes gepakt en heeft A. geprobeerd dat van haar af te pakken. Daarbij is hij gewond geraakt. Vervolgens heeft hij de vrouw gedood. In dat geval zou het geweld zijn voortgekomen uit zelfverdediging, aldus de raadsman. Hij baseerde zich daarbij op de verklaring van zijn cliënt.

Andere getuigen van de gebeurtenissen in de woning zijn er niet. Een bovenbuurman heeft de verdachte horen schreeuwen en dacht „dat hij de woning aan het afbreken was”, aldus de officier van justitie. Daarna hoorde hij A. weggaan en bleef het stil.

„Ik ben verdrietig”, zei A. tijdens de zitting. „Mijn hart is echt kapot.” De komende maanden doen een psycholoog en een psychiater onderzoek naar zijn persoonlijkheid.

De volgende tussentijdse zitting is op 6 augustus. Het is nog niet bekend wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld.