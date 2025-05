Brandweer surveilleert in de lucht om natuurbranden op te sporen

Door de aanhoudende droogte als gevolg van klimaatverandering is de kans op een natuurbrand groter. Volgens Kok is de brandweer zoals altijd even paraat. „Wel wordt er versterkt uitgerukt bij meldingen van natuurbranden. In veel gevallen worden direct extra brandweervoertuigen gealarmeerd. zodat we voldoende eenheden hebben om uitbreiding van een brand te stoppen.”

Onlangs begon Brandweer Nederland met een campagne, die bewoners en recreanten in natuurgebieden oproept na te denken over het beperken van natuurbrandrisico’s.