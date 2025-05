Sector moet eind juni met voorstellen over plasticrecycling komen

Vorige maand werd bekend dat een heffing op plastic niet doorgaat. Die moest vanaf 2028 jaarlijks 567 miljoen euro opleveren. Organisaties uit het bedrijfsleven en enkele milieuorganisaties mogen samen een alternatief bedenken voor 167 miljoen euro van dit bedrag. Verder heeft deze ‘plastictafel’ de opdracht om 2 megaton CO2 te besparen in 2030 en de kringloopeconomie aan te moedigen. Hiervoor hebben de organisaties dus nog ongeveer anderhalve maand.

In 2023 stootte heel Nederland het equivalent uit van 147 megaton CO2. Het doel van de plasticbranche komt dus neer op ruim een procent van het totaal.

Aan tafel zitten onder meer werkgeverskoepel VNO-NCW en vertegenwoordigers van afvalverwerkers en de chemische industrie. De eerste officiële bijeenkomst was vorige week.

Als de sector er niet uitkomt, vult het kabinet het gat van 167 miljoen euro in door afvalverwerkers meer te laten betalen. Die kosten komen naar verwachting via de afvalstoffenheffing terug bij burgers. Het lijkt niet makkelijk te worden om de miljoenen elders te vinden - de branche neemt niet vrijwillig een hogere belasting op zich.

Het kabinet schrapte ook een plan voor een plicht voor plasticverwerkers om een bepaald percentage gerecycled of biologisch plastic te gebruiken. Deze regel moest de vraag naar gerecycled plastic verhogen. Recyclebedrijven hebben het moeilijk vanwege goedkoop fossiel plastic uit China en de VS. Onder betrokkenen klinkt de wens om in te zetten op een soortgelijke Europese norm die in 2030 van kracht wordt.