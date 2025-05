Staatsbosbeheer: poelen vallen erg vroeg in seizoen droog

Het droogvallen van poelen en slootjes in natuurgebieden heeft gevolgen voor bijvoorbeeld kikkervisjes en moerasachtige planten die daardoor niet kunnen groeien. „De natuur kan wel tegen een stootje, maar het moet niet te lang duren”, aldus de woordvoerder. Als deze periodes van droogte de komende jaren aanhouden, kan dat volgens hem de kikkerpopulatie kwetsbaar maken.

„Vorig jaar hadden we een heel nat voorjaar, maar die winst zijn we nu al bijna kwijt”, zegt de woordvoerder. „Het probleem is dat je een neerslagtekort pas inloopt als er meer dan het gemiddelde aan regen valt. „

Staatsbosbeheer houdt bij de aanplant van nieuw bos rekening met het veranderende klimaat. „We hadden al voorzien dat er langere droge periodes komen zoals we die nu zien. We proberen daar zo goed mogelijk op in te spelen bij het aanplanten van nieuw bos, door bijvoorbeeld bomen te kiezen die beter tegen dit soort omstandigheden kunnen.”

Dat geldt ook voor natuurbranden. „Hiervoor treffen we voor de langere termijn maatregelen. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat het vuur minder snel van het ene naar het andere gebied kan overslaan. We zijn hierover continu in overleg met de brandweer.” Op dit moment is het volgens de woordvoerder niet nodig extra maatregelen te treffen tegen natuurbranden. Wel vraagt Staatsbosbeheer mensen alert te zijn en 112 te bellen als ze rook zien.