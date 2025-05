Weekend 24 en 25 mei geen treinen van en naar Rotterdam Centraal

De NS zet op verschillende trajecten vervangend busvervoer in. Ook is de Rotterdamse metro te gebruiken. Er wordt grote drukte met lange wachttijden verwacht, meldt de NS. Het NS-vervoerbewijs is niet geldig in metrolijn E tussen Den Haag Centraal en Rotterdam Centraal. Ook op dit traject wordt grote drukte verwacht. Reizigers vanuit Schiedam of Delft richting Gouda of Utrecht krijgen het advies om via Den Haag Centraal te reizen. Het NS-vervoerbewijs is wel geldig op de Rotterdamse metro tussen Schiedam Centrum, Beurs, Rotterdam Blaak, Capelsebrug en Rotterdam Alexander.

Het voorlaatste weekend van mei is het eerste van vier waarin er geen treinen rijden tussen Rotterdam Centraal en de omliggende stations. Ook in de weekenden van 8 en 9 november dit jaar en 13 en 14 juni en 7 en 8 november 2026 is naar verwachting geen treinverkeer mogelijk.

Het systeem dat zorgt voor de juiste bediening van seinen en wissels in het gebied is verouderd. „De levensduur van het treinbeveiligingssysteem verloopt na 25 jaar. Na verschillende grote en kleinere upgrades moeten we het nu vervangen”, aldus de spoorbeheerder.

Komend weekeinde, op 17 en 18 mei, rijden er minder treinen van, naar en via Den Haag Hollands Spoor. Reizigers moeten rekening houden met extra drukte en iets langere wachttijden dan men gewend is.