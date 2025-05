Vernieuwing C2000 kampte met uitdagingen en vertragingen

Al sinds de invoering in 2004 waren er problemen met C2000, zoals gebrekkige landelijke dekking en gebruiksonvriendelijkheid. Zo’n tien jaar geleden moest het worden vernieuwd. Het programma Implementatie Vernieuwing C2000 richtte zich op drie hoofdonderdelen van het communicatiesysteem: het alarmeringsnetwerk P2000, het spraaknetwerk T2000 en de radiobediening (RABS). De geplande afronding in 2017 werd uiteindelijk eind 2024.

Om de kosten te beperken, werd de aanbesteding opgesplitst. Daardoor werden drie leveranciers verantwoordelijk voor de drie onderdelen, in plaats van een alles-in-één-optie, staat in de evaluatie. „Dit zorgde voor extra complexiteit gedurende het programma en minder flexibiliteit en integraliteit. Het programma had een veel zwaardere integratierol dan voorzien, wat de aansturing en uitvoering aanzienlijk moeilijker maakte. Dit droeg bij aan vertragingen en spanningen binnen het programma tussen verschillende belanghebbenden.”

Door de jarenlange uitloop van het programma en technologische ontwikkelingen zijn de destijds geldende technische standaarden achterhaald. Het traject bood te weinig ruimte om de standaarden aan nieuwe inzichten aan te passen. „Bovendien ontbrak in de voorbereiding een duidelijk beeld over wat behouden en wat vernieuwd moest worden in het systeem.”

Eindgebruikers zijn teleurgesteld over C2000, aldus de onderzoekers. „De door hen verwachte verbeteringen op het vlak van stabiliteit en dekking zijn in hun ogen niet waargemaakt.” Maar, merken ze op, hun verwachtingen komen niet overeen met de doelstellingen en beloften van het programma.

Het programma voor het vernieuwen van C2000 behaalde volgens de onderzoekers grotendeels zijn algemene doelen. De onderzoekers adviseren voor het optimaliseren en voortzetten van C2000 vooral de samenwerking tussen leveranciers, eindgebruikers en beheerorganisatie te verbeteren.