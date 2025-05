Grote schade door brand noodlokalen naast school Leeuwarden

„Dat is wel een beetje wrang”, aldus schooldirecteur Karel Beke. „We zouden hier nog een halfjaar in moeten zitten, daarna zouden we naar onze totaal vernieuwde school toegaan”, zegt hij. Dat gebouw staat slechts een paar meter verderop, geeft Beke aan. De eerste consequentie is dat er woensdag geen school is, vertelt hij verder. In de loop van de dag wordt bekeken hoe het verder wordt opgelost voor de komende dagen, weken en de rest van het schooljaar, aldus de directeur.

De brand ontstond rond 01.30 uur aan het Foarein. Het vuur was al snel uitslaand en de brandweer besloot de noodlokalen gecontroleerd te laten uitbranden en zich te richten op het beschermen van de omgeving. Vanwege de brand werd de stroom in de noodlokalen afgeschakeld, waardoor ook elf woningen zonder stroom zaten. Inmiddels hebben die woningen weer stroom, aldus de brandweer.

Om 06.46 uur meldde de brandweer de brand onder controle te hebben. De brandweer verwacht nog een tijdje bezig te zijn met nablussen.