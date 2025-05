Spin met tandkaken opgedoken aan Nederlandse en Belgische kust

De spin hoort tot het geslacht van de tandkaken en de familie van de kogelspinnen. Deze soort komt voornamelijk voor rond de Middellandse Zee. De ontdekking in Nederland en België laat volgens Natuurpunt zien hoe snel de natuur verandert.

Het gaat om een kleine tot middelgrote spin die volgens de woordvoerder ongevaarlijk is voor mensen. De mannetjes hebben veelal vergrote kaken met daarop twee of drie tanden, vandaar de naam tandkaak.

De spin werd al in 2022 in België en in 2023 in Nederland ontdekt, maar dat is nu pas naar buiten gebracht in een wetenschappelijk tijdschrift. De soort werd gevonden door gericht onderzoek en monitoringsprogramma’s. In Nederland gebeurde dat aan de Nederlandse kant van natuurgebied het Zwin bij Cadzand. Het ging hier overigens om één mannelijk exemplaar.