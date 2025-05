Amsterdam wil dat fietsers rustiger rijden in drukke parken

Fietsers moeten rustiger rijden in Amsterdamse parken. Om dat voor elkaar te krijgen, gaat de gemeente schermen plaatsen op drukke fietsroutes in het Rembrandtpark, Westerpark en het Vondelpark. Op de drukste momenten zijn op die schermen beelden te zien van parkgebruikers die fietsers bedanken dat ze rustig rijden. Na vier weken kijkt de gemeente of de proef heeft gewerkt