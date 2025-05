OM: PowNed moet vrijuit gaan in oude zaak-Hoes

Hoes deed in 2014 aangifte na een uitzending van PowNews, waarin stiekem gemaakte opnames werden getoond van een ontmoeting tussen Hoes (toen nog burgemeester van Maastricht) en een 20-jarige student. De student ging in januari al vrijuit, conform de wens van het OM.

Eerder verloor Hoes al een civiele zaak over dezelfde kwestie. Kort voor deze affaire was hij al in opspraak geraakt. Door de PowNed-zaak raakte hij zijn baan kwijt.

Het OM seponeerde de zaak tegen de student en PowNed aanvankelijk, maar na een beklagprocedure van Hoes gaf het gerechtshof het OM opdracht alsnog tot vervolging over te gaan.

De rechtbank doet uitspraak op 28 mei.