Marcouch ‘zeer bedroefd’ door dood Arnhemse veteraan Max Wolff

„Als Joodse jongen moest hij onderduiken. Later keerde hij terug als bevrijder”, aldus Marcouch op X. „Zijn leven was een symbool van moed en hoop. Rust zacht, Max. Wij eren je.”

Wolff werd in 1926 geboren in een Joods gezin in Arnhem. Veel familieleden zijn in de Tweede Wereldoorlog vermoord door de nazi’s, onder wie zijn zussen en zwager. In juni 1944 werd Wolff lid van de Prinses Irene Brigade, waarna hij werd uitgeleend aan het British Royal Engineers Corps. Daar werkte hij als tolk, omdat hij goed Frans en Duits sprak.

Ook Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim benadrukt dat Wolff terugkeerde als bevrijder nadat hij was gevlucht. Volgens hem verdient de Arnhemmer, die zijn rollator „zijn huidige pantserwagen” noemde, alle eer. „Veteranen verdienen een plek vooraan. Ook als ze er niet meer zijn. Zij waren bereid het hoogste offer te brengen. Ze verloren kameraden en een deel van hun jeugd.”