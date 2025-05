Ledenvergadering BumaStemra afgelast om fraude

Componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers kunnen lid worden van BumaStemra om een vergoeding te kunnen ontvangen als hun werk ergens wordt gebruikt. De organisatie heeft ontdekt dat voor zulke aanmeldingen in 2024 en 2025 valse identiteitspapieren zijn gebruikt. In totaal heeft dat geleid tot zeker 81 vermoedelijk frauduleuze accounts, waaraan dus in totaal meer dan een ton is uitgekeerd.

Een woordvoerder van BumaStemra zegt dat op dit moment nader onderzoek wordt gedaan.