UnitedHealth keldert op Wall Street na onverwacht vertrek topman

Het zorgconcern stelt dat Witty is opgestapt vanwege „persoonlijke redenen”. Ook heeft UnitedHealth zijn vooruitzichten voor 2025 ingetrokken. Het zorgconcern is in Nederland bekend van de moord op topman Brian Thompson van zorgverzekeraar UnitedHealthcare, dat onder UnitedHealth Group valt.

Door de koersval van UnitedHealth daalde de Dow-Jonesindex 0,6 procent naar 42.140,43 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,7 procent tot 5886,5 punten. Techbeurs Nasdaq steeg 1,6 procent op 19.010,09 punten.

Beleggers deden het wel wat rustiger aan. Maandag gingen de beurzen op Wall Street hard omhoog, nadat de VS en China tijdelijk lagere importheffingen hadden afgesproken. De zorgen over een grote handelsoorlog tussen China en de VS namen daardoor af.

Beleggers reageerden daarnaast op nieuwe Amerikaanse inflatiegegevens. Zo bleek dat de consumentenprijzen in de grootste economie ter wereld in april met 2,3 procent zijn gestegen. Dat was minder dan verwacht. De inflatie speelt een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank hield de rente vorige week onveranderd. Centralebankvoorzitter Jerome Powell verklaarde daarbij geen haast te hebben de rente te verlagen, ondanks oproepen van president Donald Trump om de leenkosten snel te verlagen.

Nvidia steeg 5,6 procent. Trump en de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman hebben een belangrijke economische samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Het Amerikaanse chipconcern Nvidia en Saudi-Arabië hebben een reeks samenwerkingen aangekondigd om de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en cloudtoepassingen in dat land te versterken.

Boeing won 2,5 procent. Het Saudische staatsinvesteringsfonds gaat toestellen van de vliegtuigbouwer bestellen ter waarde van 4,8 miljard dollar.

Coinbase steeg 24 procent. De aandelen van de cryptobeurs worden op 19 mei opgenomen in de S&P 500-index. Coinbase vervangt financieel dienstverlener Discover Financial Services, die wordt overgenomen door branchegenoot Capital One Financial.