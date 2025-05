Nederland dreigt trappistenbrouwerij kwijt te raken

Het is volgens de zegsman nog niet duidelijk wat de sluiting betekent voor het trappistenbier dat de monniken brouwen. Mogelijk blijft de brouwerij bestaan, maar mag het bier geen trappistenbier meer genoemd worden. „Trappistenbier kan alleen zo heten als de brouwerij deel uitmaakt van een abdijgemeenschap”, legt hij uit.

De monniken hebben toestemming gevraagd om de abdij op te heffen. De woordvoerder verwacht dat daarmee wordt ingestemd en dat de monniken in september het klooster moeten verlaten.

In trappistenbrouwerij De Kievit van de abdij wordt het trappistenbier Zundert gebrouwd. Het andere trappistenbier La Trappe wordt gemaakt in het Noord-Brabantse Berkel-Enschot.

Er wonen nu nog maar zes monniken in de abdij in Zundert, nadat drie broeders vorig jaar om verschillende redenen waren weggevallen. Sindsdien zijn er langdurige en intensieve gesprekken gevoerd over de toekomst van de abdij. „Gaandeweg is de conclusie getrokken dat het met de beperkte bezetting niet langer mogelijk en verantwoord is om een vitaal en houdbaar kloosterleven voort te zetten”, meldt de abdij.