Weduwe bij vuurwerkramp overleden brandweerman wil einde doofpot

Volgens Van der Molen zijn er veel fouten gemaakt. „Natuurlijk maken mensen fouten, maar zeg het dan gewoon. Stop niet alles in laatjes en houd dingen niet achter.” Ze sprak eerder bij de gemeenteraad in Enschede en vroeg om een excuus. „Dat zou een pleister op de wond zijn”, aldus de weduwe. „Het gaat me er niet om dat mensen nu nog moeten boeten.”

Ze hoopt dat de aandacht die er nu is voor de ramp, omdat het 25 jaar geleden is, daarbij helpt. „Het speelt nu heel erg en er komen nog steeds wel dingen naar boven. Ik heb ook gevraagd aan mensen die diep in de materie zitten of ze ermee verder willen gaan.”

Burgemeester Roelof Bleker zei in een reactie dat destijds goed is gekeken naar de verantwoordelijkheid van de gemeente. „Er zijn twee wethouders afgetreden en er is verantwoording afgelegd vanuit de gemeente naar de bevolking. Ik denk dat dat op een heel integere en goede manier is gedaan.”

Volgens de burgemeester is een aantal mensen net als de weduwe nog op zoek naar hoe het precies heeft kunnen gebeuren. Maar daarover heeft de rechter zich meermaals gebogen, zegt Bleker. „Ik hoor dat er nog steeds nieuwe informatie naar boven komt, dus misschien verschuift dat nog. Maar dat is dan ook aan het Openbaar Ministerie om daarmee aan de slag te gaan.”