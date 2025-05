Emoties komen naar boven bij herdenking vuurwerkramp

Vis woonde destijds niet in de buurt, maar voelde de klap wel verderop in de stad. „We dachten meteen aan tante, probeerden haar nog te bellen maar kregen geen contact meer. Het waren hele nare dagen.” Kleindochter Roxanne van Schaijk is 21 en heeft de ramp niet meegemaakt. Ze is erbij om haar oma te steunen. „Ik vind het heftig, het is de eerste keer dat ik hier ben. Je hoort er veel over, maar kunt je er niks bij voorstellen.”

Verderop denkt Thea Rensink terug aan de „verschrikkelijke dag” van 13 mei 2000. „De verslaggever die omkwam, was een kameraad van mijn zoons.” De herdenking is emotioneel voor haar. „Ik denk terug aan een hele zwarte dag.”

Danny de Vries, die destijds voor RTV Oost heel snel ter plekke was en beelden maakte van de ramp, staat met een dubbel gevoel bij de herdenking. De Vries, die nu burgemeester is van Oudewater, vindt het fijn veel mensen terug te zien. „Het is een soort reünie. Maar ik word er ook altijd heel triest van als ik voor het monument sta en de 23 namen van de omgekomen mensen lees.”

De Vries publiceerde vijf jaar geleden een boek over de ramp. „Dat was voor mij het laatste wat ik nodig had om het echt los te laten.” Door de aandacht voor de ramp de afgelopen weken komt er weer veel naar boven. „Na vanavond is het wel mooi geweest. Al die emoties van toen komen weer terug.”