De Maastricht Studie: Een op de zes mensen met prediabetes krijgt hart- of vaatziekte

„Diabetes type 2 is een sluipmoordenaar”, zegt internist-endocrinoloog Martijn Brouwers van het Maastricht Universitair Medisch Centrum. „De ziekte ontwikkelt zich geleidelijk, waarbij je bloedsuikerwaarden jarenlang ongemerkt steeds hoger worden. Nog voordat je mogelijk het stadium diabetes type 2 bereikt, kunnen al serieuze gezondheidsproblemen optreden.”

De Maastricht Studie is een onderzoek onder de Zuid-Limburgse bevolking naar het voorkomen van diabetes type 2, hart- en vaatziekten en andere chronische aandoeningen. Met behulp van een suikertest stelden de onderzoekers vast welke mensen prediabetes hebben. Vervolgens werden ze acht jaar gevolgd.

Een op de zes mensen tussen 40 en 75 jaar met prediabetes ontwikkelde in die periode hart- en vaatziekten. Mensen met prediabetes bleken een 22 procent hoger risico te lopen op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten dan mensen met een normale bloedglucosewaarde.

„Dit onderzoek benadrukt het belang van vroegtijdig opsporen” Diena Halbertsma, directeur Diabetes Fonds

Op grond van gegevens van De Maastricht Studie schatten de onderzoekers dat ongeveer 1,4 miljoen Nederlanders in de leeftijd van 40 tot 75 jaar te maken heeft met prediabetes. Zij hebben negen keer meer kans om diabetes type 2 te krijgen dan mensen met een normale bloedsuikerspiegel.

„Dit onderzoek benadrukt het belang van vroegtijdig opsporen, zodat mensen met leefstijlverbetering en -begeleiding de verdere ontwikkeling naar diabetes type 2 kunnen voorkomen”, zegt Diena Halbertsma, directeur van het Diabetes Fonds. „Vroegtijdig opsporen is echter niet genoeg om ervoor te zorgen dat iedereen vrij is van diabetes type 2. Daarom zetten we ons ook sterk in voor een gezonde leefomgeving.”

Het Diabetes Fonds heeft een test ontwikkeld waarmee mensen hun risico op diabetes type 2 kunnen bepalen. De test bestaat uit acht vragen, die gaan over onder meer iemands buikomtrek, medicijngebruik, rookgedrag en familiale voorgeschiedenis. Op basis van de antwoorden volgt een uitslag: laag, verhoogd of hoog risico. Afhankelijk van de uitslag krijgen mensen leefstijltips of het advies naar de huisarts te gaan. De Diabetes Risicotest is het afgelopen jaar door ruim 420.000 mensen ingevuld. Van hen kregen 140.000 mensen (33 procent) een hoog risico als uitslag.