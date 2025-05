Trump en Saudische kroonprins sluiten miljardendeals

„De deals versterken de Amerikaanse energiezekerheid, de defensie-industrie, onze technologische positie en de toegang tot wereldwijde infrastructuur en strategische grondstoffen”, staat in een verklaring van het Witte Huis. Saudi-Arabië gaat onder meer 20 miljard dollar investeren in AI-datacenters en energie-infrastructuur in de Verenigde Staten.

Ook is afgesproken dat het Saudische staatsinvesteringsfonds Boeing-toestellen gaat bestellen ter waarde van 4,8 miljard dollar.