Verdeeld Wall Street na sterke opmars door deal met China

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent lager op 42.246 punten. De brede S&P 500-index klom 0,1 procent tot 5846 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,3 procent tot 18.771 punten. Door de afnemende handelsspanningen steeg de S&P 500-index maandag ruim 3 procent en eindigde op het hoogste niveau sinds 5 maart. De index van de vijfhonderd grootste Amerikaanse bedrijven staat nog wel bijna 5 procent onder het recordniveau van februari. De Nasdaq klom maandag meer dan 4 procent door stevige koerswinsten van Amerikaanse techbedrijven.

Beleggers reageerden daarnaast op nieuwe Amerikaanse inflatiegegevens. Zo bleek dat de consumentenprijzen in de grootste economie ter wereld in april met 2,3 procent zijn gestegen. Dat was minder dan verwacht. Zonder de sterk schommelende prijzen van voeding en energie bedroeg de inflatie 2,8 procent.

De inflatie speelt een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank hield de rente vorige week onveranderd. Centralebankvoorzitter Jerome Powell verklaarde daarbij geen haast te hebben de rente te verlagen, ondanks oproepen van president Donald Trump om de leenkosten snel te verlagen.

Coinbase steeg 14 procent. De aandelen van de cryptobeurs worden op 19 mei opgenomen in de S&P 500-index. Coinbase vervangt financieel dienstverlener Discover Financial Services, die wordt overgenomen door branchegenoot Capital One Financial. Autofabrikant Tesla en iPhone-maker Apple klommen 0,6 en 0,3 procent, na de sterke koerswinsten een dag eerder.

Beleggers kijken ook uit naar een mogelijke investeringsdeal met Saudi-Arabië. Trump is dinsdag aangekomen in Saudi-Arabië voor zijn eerste grote buitenlandse reis van zijn tweede ambtsperiode. De president wil dat het olieland 1 biljoen dollar gaat investeren in de VS. Saudi-Arabië heeft daarvan al 600 miljard dollar toegezegd. Trump reist later naar Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten.